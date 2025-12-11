به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم تودیع ومعارفه فرماندهی انتظامی شهرستان باروق با حضور سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان برگزار شد.

سردار رحیم جهانبخش در آیین معارفه فرمانده انتظامی باروق گفت: دشمنان این مرز و بوم در دوره های مختلف سعی در تعرض به ایران اسلامی را داشتند و بار‌ها با اولین گزینه یعنی تجزیه ایران پای کار آمده‌اند، اما این توطئه ها شکت خورد و اتحاد و پایبندی مردم به نظام به ویژه بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بیشتر مشخص و خود را نشان داد.

وی افزود: این انسجام و پایبندی بود که پای تجاوزگران را قطع کرد و با اینکه هدف غایی دشمن راهبرد اضمحلال و تجزیه بود و دشمن هزاران میلیارد دلار برای این راهبرد هزینه می‌کند اما امروز سپاه، ارتش و مجموعه انتظامی کشور جانانه بدون در مقابل تمامی تهدیدات ایستاده‌اند.

درپایان این مراسم از زحمات و خدمات سرهنگ علی واحدی که به افتخار بازنشستگی نائل شد، تجلیل و سرهنگ نوروز حسن‌زاده براساس حکمی از سوی فرمانده انتظامی کشور به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان باروق معرفی شد.

سرهنگ حسن‌زاده متولد ۱۳۵۷ و اصالتا اهل روستای خلوت از توابع شهر کشاورز و دانشجوی دکتریاست و پیش از این جانشین فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب بود.