با حضور فرمانده انتظامی آذربایجان غربی سرهنگ نوروز حسنزاده به عنوان فرمانده جدیدانتظامی شهرستان باروق معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم تودیع ومعارفه فرماندهی انتظامی شهرستان باروق با حضور سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان برگزار شد.
سردار رحیم جهانبخش در آیین معارفه فرمانده انتظامی باروق گفت: دشمنان این مرز و بوم در دوره های مختلف سعی در تعرض به ایران اسلامی را داشتند و بارها با اولین گزینه یعنی تجزیه ایران پای کار آمدهاند، اما این توطئه ها شکت خورد و اتحاد و پایبندی مردم به نظام به ویژه بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بیشتر مشخص و خود را نشان داد.
وی افزود: این انسجام و پایبندی بود که پای تجاوزگران را قطع کرد و با اینکه هدف غایی دشمن راهبرد اضمحلال و تجزیه بود و دشمن هزاران میلیارد دلار برای این راهبرد هزینه میکند اما امروز سپاه، ارتش و مجموعه انتظامی کشور جانانه بدون در مقابل تمامی تهدیدات ایستادهاند.
درپایان این مراسم از زحمات و خدمات سرهنگ علی واحدی که به افتخار بازنشستگی نائل شد، تجلیل و سرهنگ نوروز حسنزاده براساس حکمی از سوی فرمانده انتظامی کشور به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان باروق معرفی شد.
سرهنگ حسنزاده متولد ۱۳۵۷ و اصالتا اهل روستای خلوت از توابع شهر کشاورز و دانشجوی دکتریاست و پیش از این جانشین فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب بود.