کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در آسمان استان افزایش و گذر ابر و در پاره‌ای از نقاط غربی و ارتفاعات استان رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

افزایش و گذر ابر در آسمان هرمزگان، ۲۰ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در پاره‌ای نقاط وافزایش باد جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا نیز در محدوده غرب تنگه هرمز و خلیج فارس با وزش باد‌های جنوب شرقی متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد شناور‌ها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، گفت: از فردا جمعه ۲۱ آذر تا اواخر وقت دوشنبه ۲۴ آذر با تاثیر فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و با توجه به تقویت سامانه در برخی نقاط، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی را به همراه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری شود و از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.