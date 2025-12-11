پخش زنده
شاخص آلودگی هوا در استان سمنان با بارش رحمت الهی در همه شهرها در وضعیت قابل قبول قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در حالی که کیفیت هوای شهرهای سمنان و شاهرود صبح دیروز در وضعیت نارنجی بود ، با بارندگی های دیشب و بمداد امروز ، این شاخص هم اکنون در همه شهرهای این استان در وضعیت زرد «قابل قبول» است.
کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده در استان سمنان فعال باشد و در این مدت هوا تا هشت درجه سرد می شود.
در شهرهای با وضعیت قرمز همه گروهها و در شهرهای با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمیشود و افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.
شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.