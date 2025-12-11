پخش زنده
آبگرفتگی برخی از خیابانهای آبادان در پی بارش باران باعث کندی رفت و آمد مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بارش باران در آبادان باعث آبگرفتگی برخی از معابر و خیابانهای این شهر شد.
بارندگی در مناطق سی متری و چهل متری ذوالفقاری، احمدآباد، خیابان امیرکبیر و کفیشه باعث آبگرفتگی، اخلال در رفت آمد مردم و کندی حرکت خودروها شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در استان ادامه دارد و شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.