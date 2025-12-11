پخش زنده
به گفته مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان پروژههای راهسازی با هدف ارتقای ایمنی و توسعه شبکه ارتباطی روستاها در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان گفت: در ادامه روند اقدامات راهسازی این ادارهکل و در راستای بهرهمندی اهالی از راه مناسب و ایمن، عملیات قیرپاشی جهت آسفالت راه روستای طوهان انجام شده و بزودی عملیات آسفالت این مسیر آغاز میشود.
حسین زاده افزود: خدمات ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و نظارت میدانی در حوزه جنوب استان ادامه دارد و پروژههای راهسازی با هدف ارتقای ایمنی و توسعه شبکه ارتباطی روستاها در حال اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد دسترسی پایدار برای روستاهای منطقه اظهار داشت: با تکمیل آسفالت راه روستای طوهان، روند تردد اهالی تسهیل شده و زمینه ارائه خدمات بهتر در حوزههایی همچون امداد و نجات، حملونقل محصولات کشاورزی و دسترسی دانشآموزان به مراکز آموزشی فراهم میشود.
وی ادامه داد: تلاش راهداران جنوب کرمان بر این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، پروژههای راه روستایی بدون وقفه و با کیفیت مطلوب پیش برود تا بخش بیشتری از جامعه روستایی از نعمت راه مناسب بهرهمند شوند.