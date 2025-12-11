به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه خاتم گفت: در قالب کاروان راهیان نور، ۹۰ نفر از دانش آموز پسر شهرستان خاتم با دو دستگاه اتوبوس برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس عازم مناطق جنوب کشور شدند.

سرهنگ فتحی افزود: این دانش آموزان قرار است به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اروندرود و هویزه دیدن کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خاتم نیز اظهار داشت: هدف از اعزام دانش‌آموزان، آشنایی با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های جانبازان، ایثارگران و شهدا و ایجاد انگیزه برای ادامه‌دادن راه آنان از مسیر علم، تفکر و تلاش در مسیر پیشرفت است.

بذرافشان ادامه داد: این سفر فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه‌ی همبستگی، مسئولیت‌پذیری و شناخت عمیق‌تر دانش‌آموزان از تاریخ معاصر کشور فراهم می‌کند. مواجهه نزدیک با مناطق حماسه و مقاومت می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای تلاش در مسیر سازندگی، خودباوری و مشارکت آگاهانه در آینده‌ی جامعه ایجاد کند.