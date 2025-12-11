سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه: در شبانه روز گذشته در بیش از ۲ هزار ۲۲۸ کیلومتر باند عملیات برف‌روبی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: در این مدت، ۹۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و ۱۵۳ نفر نیروی عملیاتی در محور‌های مواصلاتی استان عملیات برف‌روبی را انجام داده‌اند تا ایمنی تردد وسایل نقلیه و کاربران جاده‌ای تضمین شود.

وی افزود: در جریان عملیات برف‌روبی، ۸۹۰ تن شن و نمک برای کنترل لغزندگی و افزایش ایمنی جاده‌ها مصرف شده است.

سلیمی گفت: ریزش برداری در ۴۷ مقطع جاده‌ای انجام شد و در این مدت ۱۲۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف و یخبندان با همکاری نیرو‌های راهداری کمک‌رسانی شدند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه با اشاره به اینکه تمامی محور‌های فرعی و روستایی باز هستند و تردد وسایل نقلیه در سطح استان بدون هیچ مشکلی در جریان است گفت: مسافران پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، تماس بگیرند و از وضعیت محور‌های مواصلاتی مطلع شوند.