سرپرست ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه: در شبانه روز گذشته در بیش از ۲ هزار ۲۲۸ کیلومتر باند عملیات برفروبی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: در این مدت، ۹۵ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین و ۱۵۳ نفر نیروی عملیاتی در محورهای مواصلاتی استان عملیات برفروبی را انجام دادهاند تا ایمنی تردد وسایل نقلیه و کاربران جادهای تضمین شود.
وی افزود: در جریان عملیات برفروبی، ۸۹۰ تن شن و نمک برای کنترل لغزندگی و افزایش ایمنی جادهها مصرف شده است.
سلیمی گفت: ریزش برداری در ۴۷ مقطع جادهای انجام شد و در این مدت ۱۲۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف و یخبندان با همکاری نیروهای راهداری کمکرسانی شدند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای کرمانشاه با اشاره به اینکه تمامی محورهای فرعی و روستایی باز هستند و تردد وسایل نقلیه در سطح استان بدون هیچ مشکلی در جریان است گفت: مسافران پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، تماس بگیرند و از وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند.