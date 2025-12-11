به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره)، اختتامیه پویش ادبی- هنری ملی ققنوس به میزبانی استان البرز، در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.

حمیدرضا آتشی گفت: پویش «آیین ققنوس» همزمان با دفاع مقدس ۱۲ روزه با هدف بیان غرور ملی و صیانت از ایران اسلامی شروع شد و ارسال آثار به مدت چهار هفته ادامه داشت.

وی افزود: در نهایت ۳۱۸ اثر از ۹۷ دانشگاه در سطح کشور شامل ۱۷۶ قطعه شعر، ۵۸ قطعه ادبی، ۵۴ کاریکلماتور و ۳۰ کاریکاتور به دبیرخانه پویش ارسال شد و پس از داوری آثار، هشت نفر برگزیده و هفت شایسته تقدیر مشخص شدند.

وی تصریح کرد: در مراسم اختتامیه از «معصومه سادات شاکری»، بانوی شاعر نیشابوری هم برای ارائه و خوانش شعر «سوگواری عروسک‌ها» با تندیس، لوح سپاس و هدیه با حضور مسئولین و هنرمندان تجلیل شد.