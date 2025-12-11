به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در دیدار با شهروندان اهل سنت شهرستان گناوه افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای طرح انجام شده و برای حضور و عضویت و مشارکت، فراخوان عمومی منتشر می‌شود.

وی گفت: قدردان مشارکت اهل سنت در عرصه‌های اجتماعی و رویداد‌های مختلف انقلاب هستیم و رئیس جمهوری نیز همیشه به نیکی از خواهران و برادران اهل سنت نام می‌برند و نگاه ویژه‌ای دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: این استان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی برای توسعه در حوزه‌های پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع تبدیلی و فرآوری نخیلات و شیلات دارد و فرصت‌های گردشگری استان نیز بی نظیر و جذاب است.

وی بیان کرد: یکی از سیاست‌های دولت در استان تکمیل زنجیره ارزش صنعت به جای خام فروشی است که می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانمند و اهلیت‌دار و اشتغال جوانان فراهم شود.