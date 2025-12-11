بازار سنتی ملایر با ۴۱۱ حجره، هویت فرهنگی و تاریخی ملایر است و باید با همراهی دستگاه‌های مرتبط، حفظ و نگهداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر گفت: هم اکنون شاهد ساخت‌وساز‌های غیراصولی و تغییر کاربری‌های نامناسب در بازار سنتی ملایر هستیم که به آن آسیب می‌زند و بافت تاریخی بازار در حال از بین رفتن است.

ابراهیم جلیلی با اشاره به نمونه‌های موفق پیاده‌راه‌سازی و حفظ بافت تاریخی در شهر‌هایی همچون مشهد، اصفهان، تهران و همدان، خواستار تحقق چنین اقداماتی در ملایر با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد.

او بر لزوم افزایش سواد میراثی در بین مردم تأکید کرد و افزود: با افزایش سواد رسانه‌ای و فرهنگی مردم، این گنجینه‌ها به درستی باید حفظ شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر با تأکید بر قابلیت ثبت این شهر در مجمع شهر‌های تاریخی جهان، از وجود ۱۱۰ هکتار بافت تاریخی در ملایر خبر داد.

جلیلی گفت: برند اصلی ملایر هویت تاریخی و تمدنی است و این بافت باید برای جذب گردشگر حفظ شود تا مسافران داشته‌های تاریخی این شهر را ببینند.