به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر انسجام دستگاه‌ها و آمادگی کامل استان برای مواجهه با حوادث احتمالی فصل سرد، گفت: هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان ضروری است.

در این جلسه آخرین وضعیت استان در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی درباره آمادگی خود در برابر بحران‌های فصلی گزارش‌هایی ارائه دادند.