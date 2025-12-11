به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دبیر نمایشگاه اقتصاد دریامحور بوشهر گفت: این نمایشگاه با ابتکار صندوق پژوهش و فناوری استان بوشهر و با حضور مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی برپا شده و فرصتی ایجاد کرده تا مجموعه‌های فعال در حوزه اقتصاد دریامحور و صنایع دریایی بتوانند طرح‌ها و محصولات خود را برای تأمین مالی ارائه دهند.

محمدصادق حاجیانی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، صندوق توسعه صنایع دریایی برای ارزیابی ظرفیت‌ها و طرح‌های شرکت‌های بوشهری به استان دعوت شد و در این مدت درخواست‌ها و مستندات شرکت‌ها جمع‌آوری و بررسی شده است.

وی با اشاره به معرفی ۱۱ محصول در این نمایشگاه، بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه کوچک، اما تخصصی، ایجاد امکان ارائه مستقیم طرح‌ها به مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و بهره‌مندی شرکت‌ها از حمایت‌ها و خدمات این صندوق است.

دبیر نمایشگاه اقتصاد دریامحور بوشهر، محصولات ارائه‌شده را شامل تجهیزات حوزه آبزی‌پروری، خوراک پرورش ماهی و میگو، رنگ‌های ضدخزه، ادوات و خدمات مرتبط با صنایع دریایی و محصول «کرم نریس» عنوان کرد.

حاجیانی ادامه داد: شرکت‌هایی که در این نمایشگاه حضور نداشتند نیز درخواست‌های خود را ارسال کرده‌اند و این پرونده‌ها ارزیابی و در کنار سایر طرح‌ها به صندوق توسعه صنایع دریایی ارائه خواهد شد.

وی گفت: بخش عمده طرح‌های ارائه شده مربوط به حوزه شناورسازی و خدمات فنی مرتبط است و با برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی فراهم شد تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه اقتصاد دریا بتوانند توانمندی‌ها و نیاز‌های خود را به صندوق توسعه صنایع دریایی معرفی کنند.

حاجیانی یادآور شد: نمایشگاه یک روزه اقتصاد دریامحور در بوشهر با قابلیت شرایطی برای ارائه مستقیم طرح‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دریایی و اقتصاد دریا فراهم کرد.