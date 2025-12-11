معاون پژوهش حوزه‌های علمیه از عضویت ۴ هزار فرهیخته حوزوی در ۲۶ انجمن علمی حوزه خبر داد و گفت: اکنون ۲۹۰ مجله پژوهشی علمی در حوزه‌های علمیه و نهاد‌های حوزوی وجود دارد که ۱۰۰ مجله دارای رتبه برتر علمی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش با اشاره به برگزاری اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی و سومین جشنواره پژوهشی اساتید حوزه گفت: این جشنواره یک رویداد علمی رقابتی بین طلاب حوزه‌های علمیه است که در سطح مدرسه علمیه، استانی و ملی برگزار می‌شود و آئین اختتامیه آن نیز روز شنبه ۲۲ آذرماه در مدرسه علمیه معصومیه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی با بیان این که هدف جشنواره علامه حلی، شناسایی استعداد‌های طلاب است تا از آنها حمایت شود افزود: این جشنواره به دنبال ایجاد موج علمی در سطح حوزه‌های علمیه است و هر سال بر کمیت و کیفیت جشنواره افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه مربوط به نهادسازی پژوهشی است، به عنوان مثال اکنون ۲۹۰ مجله پژوهشی علمی در حوزه‌های علمیه و نهاد‌های حوزوی وجود دارد که ۱۰۰ مجله دارای رتبه برتر علمی است. کمتر از ۲۰۰ مجله تخصصی تخصصی هم در حوزه وجود دارد که این مجلات تخصصی گام به گام وارد مرحله کسب رتبه برتر علمی می‌شوند. برخی از مجلات علمی حوزه تا ۱۴ شماره در سال انتشار می‌یابد.

عضویت ۴ هزار حوزوی در انجمن‌های علمی حوزه

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: حوزه علمیه ۵۰ مرکز پژوهشی خود را تائید کرده، ۲۵ مرکز حوزوی هم از وزارت علوم و نهاد‌های دیگر مجوز پژوهشی گرفته است. چهار هزار نفر از سرآمدان حوزوی هم در ۲۶ انجمن علمی حوزه حضور دارند.

فعالیت ۵۰۰ کتابخانه در حوزه‌های علمیه

به گفته حجت الاسلام والمسلمین عباسی ۵۰۰ کتابخانه در حوزه‌های علمیه وجود دارد که ۱۱۰ کتابخانه جزو کتابخانه‌های تراز می‌باشند. کتابخانه آیت الله بروجردی (ره) و کتابخانه آیت الله حائری یزدی (ره) با تنوع خدمات و گستره کتاب‌ها در شاخه‌ها و رشته‌های مختلف از بزرگترین کتابخانه‌ها در کشور به شمار می‌روند.

در ادامه با اشاره به تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در حوزه‌های علمیه، اظهار کرد: برای تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در حوزه گام‌های خوبی برداشته‌ایم و اقدام به تربیت اساتید توانمند در عرصه تدریس پژوهش و تدریس پژوهش محور دروس و اولویت بندی مسائل پژوهشی در حوزه‌های علمیه کرده‌ایم.

تعیین اولویت‌های پژوهشی

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: در ۱۵ عرصه ملی، اولویت‌های پژوهش را مشخص نمودیم و اکنون استان به استان در حال شناسایی مسائل اولویت دار استان‌ها برای پرداختن به این مسائل توسط حوزویان پژوهشگر هستیم.