رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت:در حال حاضر، امکان مشاهده آرا و تصمیمات قضائی در همه سطوح و همه مراحل و حتی آراء صادر شده درباره موضوعات نوپدید همچون رمزارز و هوش مصنوعی برای قضات قابل مشاهده است که می‌تواند جهت آموزش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست شورای قضائی دادگستری استان گیلان که پس از افتتاح مرکز داده این استان برگزار شد، با گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) و روز زن، مرکز داده را «قلب تپنده فناوری دادگستری» توصیف کرد و گفت: این پروژه سه‌ساله، به همت رئیس کل و معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گیلان به بار نشست و به‌تدریج آثار خود را در ارتقای کیفیت خدمات قضایی در سطح استان گیلان نمایان خواهد کرد.

نقش ویژه فناوری اطلاعات در دستگاه قضا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه مبنی بر گسترش فناوری‌های نوین و تسهیل دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی، گفت: در برنامه هفتم پیشرفت تکالیف متعددی در این عرصه تعیین شده و بیش از ۴۰ درصد از الزامات سند تحول قضایی به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

برگزاری ۸۵ درصد از جلسات دادرسی میان زندانیان و قضات به شیوه الکترونیکی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه اکنون ۸۵ درصد از جلسات دادرسی میان زندانیان و قضات به شیوه الکترونیکی برگزار می‌شود و بیش از ۲۰۰ هزار جلسه رسیدگی با حضور مردم نیز از بستر دیجیتال انجام شده است، افزود: در حال حاضر، امکان حضور الکترونیکی ایرانیان خارج از کشور در جلسات رسیدگی خود نیز فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تحول در شناسایی اموال محکومان در نتیجه بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد که این فرآیند در سال‌های گذشته تا ۴۰۰ روز به طول می‌انجامید؛ حال آنکه امروز با تکیه بر هوشمندسازی، این زمان به چهار دقیقه رسیده است.

تا پایان سال مردم دارای دستیار هوشمند خواهند شد

کاظمی‌فرد درباره ایجاد دسترسی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی به‌منظور بهره‌برداری از آراء قضایی گمنام‌سازی شده گفت: آراء گمنام‌سازی‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی ارسال شده تا با استفاده از این آرا، اقدام به طراحی دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای مردم نمایند و تا پایان سال «دستیار هوشمند مردم» به سامانه‌ها افزوده خواهد شد تا مراجعه‌کنندگان پیش از ثبت شکایت، مسیر دقیق اقدام قانونی را با یاری ابزار هوش مصنوعی بیابند.

امکانات ویژه سمپ هوشمند برای قاضی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره سمپ هوشمند افزود: نسخه هوشمند «سمپ» نیز در خراسان جنوبی به‌صورت آزمایشی پیاده‌سازی شده که در این نسخه، دستیار هوشمند قاضی امکان پاسخ هوشمند به سؤالات حقوقی بر اساس قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی و آراء قضائی، امتیازدهی به رأی پیش از امضا و اعلام اشکالات احتمالی بر اساس دستورالعمل اتقان آرا و همچنین تهیه پیش‌نویس اولیه رأی بر اساس محتوای پرونده و قوانین را فراهم می‌کند.

فرآیند ارجاع، هوشمند خواهد شد

وی گفت: ارجاع هوشمند پرونده به‌صورت آزمایشی در محاکم خراسان جنوبی فعال است و ارجاعات به‌صورت تصادفی و برخط انجام می‌شود. در دیوان عالی کشور نیز چند موضوع با این سازوکار ارجاع شده و به‌زودی اعاده دادرسی نیز به این شیوه انجام می‌گیرد تا در صورت تأیید نهایی، این نظام در سراسر کشور تعمیم یابد.

توسعه خودکاربری‌ها با سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی

کاظمی‌فرد با اشاره به اینکه وکلا و کارشناسان به‌عنوان مراجعان حرفه‌ای، صددرصد خدمات را از طریق خودکاربری دریافت می‌کنند و حتی قرارداد‌های آنان نیز غیرحضوری منعقد می‌شود، گفت: در حال حاضر وکلا و قضات به‌طور کامل به سامانه دارندگان دانش حقوقی دسترسی دارند و بی‌نیاز از مراجعه به دفاتر خدمات هستند. همچنین طی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق پس از تایید این وزارتخانه، به سامانه دارندگان دانش حقوقی دسترسی خواهند داشت و به‌زودی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اسناد رسمی نیز به این چرخه می‌پیوندند.

سیاست کلان دستگاه قضا کاهش مراجعات غیرضروری است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سیاست کلان دستگاه قضا را «کاهش مراجعات غیرضروری» عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد درخواست‌های مردم از قوه قضائیه به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و صرفا در یکی استان‌ها، میزان مراجعه مردم از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۹۹ به ۶۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

امکان مطالعه الکترونیکی پرونده برای طرفین فراهم می‌شود

وی با اشاره به اینکه سامانه اطلاع‌رسانی پرونده در حال بازطراحی کامل است، افزود: تا پایان سال، مطالعه الکترونیکی پرونده برای قضات و اصحاب دعوا عملیاتی می‌شود تا نیاز به مراجعه حضوری به شعبه جهت مطالعه پرونده از میان رود.

انجام حدود ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌های ثنا به شکل غیرحضوری

کاظمی‌فرد با اشاره به اینکه قوه قضائیه در حال تبدیل‌شدن به نهادی است که به‌صورت ۲۴ ساعته و در همه نقاط جهان در دسترس مردم قرار دارد، افزود: حدود ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌های ثنا به شکل غیرحضوری انجام می‌شود که بخشی از آن مربوط به ایرانیان خارج از کشور است.

کاهش محسوس زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه و درباره فرآیند صدور گواهی عدم سوء پیشینه گفت: صدور گواهی عدم سوءپیشینه که در سال ۱۴۰۰ نزدیک به شش روز کاری زمان می‌برد، اکنون به‌طور میانگین در ۱۴ ساعت انجام می‌شود و در برخی استان‌ها این گواهی طی سه ساعت صادر می‌شود که بی‌تردید افتخاری بزرگ برای دستگاه قضا است.

وی درباره فرآیند هوشمندسازی اجرای احکام مدنی افزود: بررسی‌ها حاکی از این است که حضور مردم در اجرای احکام در بسیاری از موارد غیرضرور است، در همین زمینه و درباره اجرای احکام مدنی، چند طرح مهم در حال اجراست، به‌طوری که تقریباً همه لوایح لازم در قسمت خودکاربری اشخاص حقیقی پیاده‌سازی شده و حتی درخواست صدور اجرائیه نیز اکنون به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرحی در خراسان جنوبی در جهت تسهیل امور مراجعان و تسریع در فرآیند احقاق حقوق اشخاص گفت: در این طرح، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیش‌نویس اجرائیه را تهیه و به دفتر شعبه ارسال می‌کنند و پرونده به‌سرعت به قاضی ارجاع شده و اجرائیه صادر می‌شود.

وی افزود: فرآیند ماده ۴۷۷ به‌طور کامل در سراسر کشور الکترونیکی شده و به‌زودی ارائه و بررسی درخواست‌های عفو نیز الکترونیکی خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: تحول فناورانه در دستگاه قضا تا رسیدن به تراز حقیقی انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت تا قوه قضائیه در میدان عمل، عدالت را در سریع‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن به دست مردم برساند.