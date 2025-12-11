پخش زنده
نشست مشترک کارگروه توسعه پایدار سلطانیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرهاد عزیزی، در نشست هماهنگی توسعه پایدار سلطانیه، این روز را «فرصتی تاریخی برای استان زنجان» دانست و گفت: سلطانیه زمانی میتواند نقش واقعی خود را در عرصه گردشگری، اقتصاد و هویت فرهنگی ایفا کند که همه دستگاهها در قالب یک مدیریت واحد و بر اساس نقشه راه مشترک اقدام کنند.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی با تأکید بر جایگاه جهانی گنبد سلطانیه، استقرار نظام مدیریت یکپارچه را پایه اصلی توسعه این شهر عنوان کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، شرط ضروری پیشبرد پروژههای عمرانی، حفاظتی و گردشگری است.
عزیزی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای فوری طرحهای مرمتی گنبد سلطانیه تصریح کرد: حفاظت مستمر و ساماندهی منظر شهری پیرامون این اثر جهانی باید با همکاری شهرداری و دستگاههای استانی در اولویت قرار گیرد.
وی توسعه زیرساختهای گردشگری سلطانیه را از نیازهای جدی منطقه برشمرد و گفت: تکمیل خدمات پشتیبان، بهبود مسیرهای دسترسی، ایجاد مراکز خدمات گردشگر و طراحی مسیرهای گردشگری پیوسته میان گنبد سلطانیه، شهر تاریخی و محوطههای پیرامونی، میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری استان داشته باشد.
عزیزی همچنین ساماندهی نظام حملونقل گردشگران با رویکرد پایدار را یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه دانست.
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری همزمان از اعتبارات ملی، استانی و ظرفیت خیرین، گفت: همکاری مشترک دستگاهها در تعریف و اجرای پروژهها، موجب تسریع روند توسعه سلطانیه خواهد شد. وی همچنین بر اهمیت تقویت اقتصاد محلی از طریق حمایت از اقامتگاههای بومگردی، بازارچههای محلی و ایجاد کریدور اقتصادی–گردشگری سلطانیه تأکید کرد.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرحهای کوتاهمدت از جمله نورپردازی استاندارد گنبد، ساماندهی دشت سلطانیه، تقویت فعالیتهای علمی و بینالمللی پایگاه و بهبود فضاهای شهری میان گنبد و بافت تاریخی را از اقدامات فوری و مؤثر برشمرد که میتواند چهره منطقه را دگرگون سازد.
وی گفت: شکلگیری همافزایی میان دستگاههای اجرایی و ایجاد مدیریت واحد، شرط لازم برای حفاظت و توسعه پایدار سلطانیه است.
معاون عمرانی استانداری زنجان نیز با تمرکز بر این دو محور میتواند مسیر آینده این شهر جهانی را در چارچوبی منسجم و پایدار هدایت کند.
راهاندازی و تشکیل کارگروه رفع موانع توسعه زنجان و سلطانیه
در ادامه این نشست، معاون عمرانی استاندار زنجان، با اشاره به راهاندازی و تشکیل کارگروه رفع موانع توسعه زنجان و سلطانیه، بر نحوه تحقق مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد. وی گفت: این کارگروه با اختیارات مشخص و برگزاری منظم جلسات با حضور همه دستگاههای مرتبط تشکیل میشود و در راستای تحقق برنامهها، تأمین منابع مالی پایدار از اولویتهای جدی آن خواهد بود.
بیات منش با تأکید بر ضرورت همافزایی اعتبارات عمرانی استان با اعتبارات میراث جهانی و ظرفیت خیرین افزود: مناسب است بخشی از اعتبارات دستگاههای خدماتی و شهری به پروژههای مشترک مرتبط با سلطانیه اختصاص یابد.
وی همچنین تقویت اقتصاد محلی با محوریت گردشگری پایدار، حمایت از اقامتگاههای بومگردی و بازارچههای محلی، ایجاد کریدور اقتصادی–گردشگری سلطانیه و تدوین بستههای تشویقی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه عنوان کرد.
بیات منش در پایان ضمن تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای تحقق برنامههای توسعه پایدار در سلطانیه گفت: اجرای هماهنگ پروژهها و توجه به ظرفیتهای مردمی، میتواند مسیر آینده این شهر تاریخی را بهسوی رونق اقتصادی و فرهنگی پایدار هدایت کند.
تأکید بر حمایت همهجانبه از اجرای برنامههای توسعه سلطانیه
در ادامه نشست هماهنگی توسعه پایدار سلطانیه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، با تأکید بر اهمیت حفاظت و ساماندهی مجموعه تاریخی سلطانیه بهعنوان میراث جهانی استان، از آمادگی کامل ادارهکل برای حمایت همهجانبه و فراهمکردن پشتیبانیهای لازم جهت اجرای دقیق و مؤثر برنامههای مصوب خبر داد.
موسوی با بیان اینکه توسعه سلطانیه یکی از اولویتهای اصلی حوزه میراثفرهنگی زنجان است، افزود: بهرهگیری حداکثری از تمامی امکانات، ظرفیتها و منابع در دسترس، باید در راستای تحقق مصوبات سفر اخیر وزیر میراثفرهنگی و توسعه همهجانبه استان انجام شود.
وی بر اهمیت توسعه متوازن و پایدار در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری تأکید کرد و گفت: با بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان، میتوان زمینه ارتقای جایگاه زنجان را در سطح ملی و بینالمللی فراهم ساخت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم همکاری دستگاهها، همراهی مدیریت استانی و جلب مشارکت بخش خصوصی، تضمینکننده موفقیت طرحهای توسعهای در سلطانیه و سایر نقاط تاریخی استان خواهد بود.
تأکید فرماندار سلطانیه بر اثرگذاری طرحهای توسعه در بهبود کیفیت زندگی شهروندان
در ادامه نشست هماهنگی توسعه پایدار سلطانیه،فرماندار سلطانیه با ابراز رضایت از برگزاری این نشست در راستای تحقق مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی و توافقات حاصله میان دستگاههای استانی و ملی، بر ضرورت اجرای دقیق و مؤثر برنامهها و اقدامات مصوب تأکید کرد.
انصاری با اشاره به اهمیت تداوم پیگیری مصوبات و هماهنگی دستگاهها افزود: موفقیت این اقدامات زمانی تحقق خواهد یافت که بتوانند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی مردم و شهوندان سلطانیه داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم توجه همزمان به توسعه عمرانی و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم شهرستان، گفت: نتایج ملموس این برنامهها باید در بهبود زیرساختها، رونق اشتغال و ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری سلطانیه قابل مشاهده باشد.
فرماندار سلطانیه در پایان بر حمایت قاطع و مستمر مجموعه مدیریتی شهرستان از اجرای برنامههای توسعهای تأکید کرد و افزود: همدلی، مشارکت عمومی و استمرار همکاری نهادهای استان و کشور میتواند زمینهساز تحقق اهداف توسعه پایدار در این شهر تاریخی شود.