\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u062e\u0628\u0631\u060c \u0627\u0632 \u0648\u0638\u0627\u06cc\u0641 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u063a\u0627\u0641\u0644 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f.\n