مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل گفت: طبق اعلام سازمان مرکزی، هلال‌احمر این استان از نظر خدمات‌رسانی و نقش‌آفرینی موثر در یاری رساندن به حادثه‌دیدگان، در جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) رتبه برتر کشور را احراز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حمید قویل اظهار کرد: هر سال جشنواره حضرت ابوالفضل (ع) ویژه تقدیر از برترین‌های حوزه امداد و نجات کشور برگزار و نتایج سومین دوره آن به تازگی اعلام شد.

وی افزود: در این جشنواره برای جمعیت هلال احمر استان اردبیل و امدادگران، نجاتگران و کارکنان آن لوح افتخار صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین از بین کارکنان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان اردبیل به "فرشید بنی دیدار" به خاطر مجاهدت در امداد و نجات و به "اسماعیل حقی" به پاس امدادرسانی به مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه "نشان ایثار" و به مدیرعامل این جمعیت نشان خدمت صادقانه تعلق گرفت.

قویدل در زمینه نیروها، پایگاه‌ها و توان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل تصریح کرد: ۱۳ پایگاه ثابت جمعیت هلال احمر (۱۲ پایگاه در جاده‌ها و یک پایگاه کوهستانی واقع در کوه سبلان) به مردم و همنوعان ارائه خدمت می‌کند و با بهره‌برداری از ۲ پایگاه ثابت دیگر تعداد این مراکز به پایگاه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل با اشاره به عضویت ۲۸ هزار نفر از جوانان در جمعیت هلال احمر این استان اظهار کرد: آموزش‌های لازم به این افراد ارائه می‌شود تا در مواقع ضروری علاوه بر اطرافیان به کمک دیگر افراد جامعه بشتابند.

وی حضور مربیان در ۷۷ مدرسه در نقاط مختلف استان و ارائه آموزش ایمنی زلزله به ۱۲ هزار و ۸۳۹ دانش‌آموز، برگزاری ۸۴۲ دوره و ارائه آموزش عمومی و کمک‌های اولیه به ۲۹ هزار نفر و برگزاری ۲ دوره تربیت مربی با حضور ۸۱ نفر را از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان در سال گذشته ذکر کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل یادآور شد: ۱۱۰ روانشناس با گذراندن دوره‌های آموزشی لازم در استان اردبیل به حادثه‌دیدگان به‌ویژه کودکان مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهند تا آنها دوباره به زندگی عادی برگردند.