پخش زنده
امروز: -
حوالی سال ۲۰۱۷ به ابتکار رئیس جمهور چین، نمایشگاهی در بندر شانگهای آغاز بکار کرد که درابتدا کمی عجیب به نظر میآمد. نمایشگاهی که برخلاف دیگر نمایشگاهها مرسوم جهان، به جای معرفی محصولات و کالاهای میزبان، قراربود فرصتی در اختیار دیگر کشورها بگذارد
حوالی سال ۲۰۱۷ به ابتکار رئیس جمهور چین، نمایشگاهی در بندر شانگهای آغاز بکار کرد که درابتدا کمی عجیب به نظر میآمد. نمایشگاهی که برخلاف دیگر نمایشگاهها مرسوم جهان، به جای معرفی محصولات و کالاهای میزبان، قراربود فرصتی در اختیار دیگر کشورها بگذارد تا برای کالاهای خود در بازار بزرگ چین، مشتری پیداکنند. حالا این نمایشگاه بظاهر عجیب ۸ سال است بصورت مداوم برگزار میشود و به یکی از چهار نمایشگاه بزرگ جهان تبدیل شده. نمایشگاهی با حضور بیش از ۴ هزار شرکت از ۱۵۰ کشور جهان و بیش از ۳ میلیون بازدید کننده. جمهوری اسلامی ایران از محدود کشورهایی است که در تمامی دورههای برگزاری این نمایشگاه حضوری فعال داشته. دراین برنامه ازسرزمین چین، گشت و گذاری داشتهایم در هشتمین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای.