به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، با تأکید بر صیانت از میراث‌فرهنگی و تاریخی استان کرمان با همراهی همه ارکان اجرایی، انتظامی، قضایی و جلب مشارکت‌های اجتماعی گفت: در انجام تفاهم‌نامه منعقد شده بین یگان حفاظت میراث فرهنگی و فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای استفاده از ظرفیت ارگان‌های همیار، عوامل انتظامی شهرستان شهربابک در هنگام بازرسی از یک‌دستگاه خودرو، موفق شدند ۲ دستگاه فلزیاب کشف و در این زمینه یک متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ مجید فاریابی افزود: فلزهای‌های کشف شده به همراه ادله ارتکاب جرم و متهم دستگیرشده با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض و ارتکاب جرم به مواریث تاریخی و فرهنگی استان گفت: صیانت از میراث ارزشمند کرمان، بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های همیار ممکن نیست و ما با همراهی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، با جدیت کامل در برابر سوداگران اموال تاریخی و هر گونه فعالیت غیرمجاز حفاری یا قاچاق می‌ایستیم.