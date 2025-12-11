نماینده دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم کشورمان در بازی‌های پارا آسیایی با مهار وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی ضمن شکستن رکورد‌های آسیا و جهان کاروان ورزش ایران را صاحب یک طلای خوش رنگ دیگر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل میرزایی نماینده شایسته ایران در دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم نوجوانان ضمن شکستن پی در پی رکورد دنیا در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال طلای این وزن و ایستادن روی سکوی قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در امارات شد.

ابوالفضل میرزایی نماینده شایسته پاراوزنه برداری نوجوانان ایران با مهار وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی ضمن شکستن رکورد‌های آسیا و جهان در این رده سنی (نوجوانان) کاروان ورزش ایران را صاحب یک طلای خوش رنگ دیگر کرد.

در این دسته وزنی امیرحسین زارع دیگر نماینده توانمند کشورمان در شرایطی که تلاش بسیاری کرد تا برای کاروان ایران صاحب یک مدال خوش رنگ شود ناکام بود و تنها با مهار وزنه ۹۸ کیلوگرم و دوبار ناکامی در پرس وزنه‌های ۱۰۸ و ۱۱۶ کیلوگرمی به نتیجه دلخواه کادرفنی نرسید.