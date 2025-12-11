به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر موکب امام رضا (ع) استان اصفهان و مسئول این طرح گفت: مراحل تهیه این کیک از ساعت ۲۱ دیشب (۱۹ آذر) با حضور ۷۰ نفر از قنادان مجرب آغاز شد و حدود ساعت پنج و نیم صبح امروز، پنجشنبه به پایان رسید.

توکل آزادی با اشاره به کیفیت مواد اولیه این کیک افزود: در تهیه این کیک با وزن حدود ۷۵۰ کیلوگرم و عرض ۶۰ سانتیمتر، از بهترین آرد و خامه استفاده شده و لایه‌هایی از موز و دیگر میوه‌های مرغوب در آن به کار رفته است.

به گفته وی، بخشی از رویه کیک نیز با ژله، پوشش و با اشعاری در وصف حضرت زهرا (س) آراسته شده است.

او با بیان اینکه این اقدام توسط موکب امام رضا (ع) استان اصفهان و با هزینه خیران و مردم همین استان انجام شده است، تصریح کرد: در این خصوص حدود سه ماه برای هماهنگی و اخذ مجوز‌های لازم از آستان قدس رضوی زمان صرف شده و این نهاد نیز همکاری خوبی با ما داشته است.

مدیر موکب امام رضا (ع) اصفهان اظهار کرد: در گذشته نیز در مناسبت‌هایی مانند شهادت امام رضا (ع) و در ماه مبارک رمضان، پارسال با توزیع هشت هزار و امسال ۱۰ هزار افطاری در خدمت زائران بوده‌ایم.

آزادی درباره هزینه این کیک بزرگ نیز گفت: با توجه به نوع و کیفیت مواد، اگر این کیک در بازار عرضه شود، قیمتی معادل چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم خواهد داشت.