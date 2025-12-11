توزیع کیک ۷۰ متری ویژه میلاد حضرت زهرا (س) در حرم رضوی
همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، کیک ۷۰ متری در میان زائران حرم مطهر امام رضا (ع) توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر موکب امام رضا (ع) استان اصفهان و مسئول این طرح گفت: مراحل تهیه این کیک از ساعت ۲۱ دیشب (۱۹ آذر) با حضور ۷۰ نفر از قنادان مجرب آغاز شد و حدود ساعت پنج و نیم صبح امروز، پنجشنبه به پایان رسید.
توکل آزادی با اشاره به کیفیت مواد اولیه این کیک افزود: در تهیه این کیک با وزن حدود ۷۵۰ کیلوگرم و عرض ۶۰ سانتیمتر، از بهترین آرد و خامه استفاده شده و لایههایی از موز و دیگر میوههای مرغوب در آن به کار رفته است.
به گفته وی، بخشی از رویه کیک نیز با ژله، پوشش و با اشعاری در وصف حضرت زهرا (س) آراسته شده است.
او با بیان اینکه این اقدام توسط موکب امام رضا (ع) استان اصفهان و با هزینه خیران و مردم همین استان انجام شده است، تصریح کرد: در این خصوص حدود سه ماه برای هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از آستان قدس رضوی زمان صرف شده و این نهاد نیز همکاری خوبی با ما داشته است.
مدیر موکب امام رضا (ع) اصفهان اظهار کرد: در گذشته نیز در مناسبتهایی مانند شهادت امام رضا (ع) و در ماه مبارک رمضان، پارسال با توزیع هشت هزار و امسال ۱۰ هزار افطاری در خدمت زائران بودهایم.
آزادی درباره هزینه این کیک بزرگ نیز گفت: با توجه به نوع و کیفیت مواد، اگر این کیک در بازار عرضه شود، قیمتی معادل چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم خواهد داشت.