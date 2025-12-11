به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در پیامی میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و مقام مادر و میلاد حضرت امام خمینی (ره) را گرامیداشت.

متن پیام امام جمعه کیش به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اما اِبْنَتی فاطمةُ فهی سیدةُ نِساءِ العالمینَ من الاوّلینَ و الآخرینَ

دخترم فاطمه، سرور زنان جهان هستی از گذشتگان و آیندگان است.

بیستم جمادی‌الثانی مصادف است با سالروز ولادت فرخنده و مبارک سیدة‌النساء‌العالمین، حضرت صدّیقه طاهره فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها که به پاس مقام والای مادری ایشان و اسوه نیکو برای بانوان مومنه به‌نام روز مادر و روز زن نام‌گذاری شده است.

حضرت صدیقه طاهره (س) به‌سبب ایمان والا، تقوای خاشعانه در برابر پروردگار، ایثار و مجاهدت در مسیر توحید و ولایت و مدیریت الهی در خانه و جامعه اسوه‌ی تمام بانوان مسلمان عفیفه و الهام‌بخش زنان و مادران مؤمن و فداکار بوده و خواهند بود.

ایشان با رسیدن به بالاترین قلّه‌های کمال انسانی و معنوی و با بهره‌مندی از فضائل بی‌شمار الهی حقیقتاً الگوی همه مسلمان برای وصول به حیات‌طیّبه قرآنی هستند و نامگذاری سالروز ولادت بانوی دوعالم (س) به‌عنوان روز مادر و روز زن، تقارنی مبارک برای گرامیداشت مقام مادران و زنان فداکار و لزوم تبعیّت بانوان جامعه اسلامی از آن حضرت در جهت زیست عفیفانه و حیات طیّبه است.

همان‌گونه که زنان و دختران ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رعایت موازین اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی افتخارآفرینی کردند، امروز نیز آموزه‌های سرشار از ایمان، عفّت، نجابت و پاکی کوثر قرآن‌کریم آیینه تمام‌عیار مکارم اخلاقی برای زن مسلمان ایرانی است.

اینجانب با گرامیداشت این میلاد مبارک، روز زن و مقام والای مادر و میلاد حضرت امام خمینی (ره)، این روز را به همه زنان و مادران به‌ویژه مادران و همسران معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیّت سلامتی، سربلندی و موفقیت همه مادران و زنان نجیب ایران اسلامی با تبعیت از مکتب فاطمی را مسألت می‌نمایم.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش