اتاق بازرگانی عراق با استقبال از هیأت بازرگانی بخش خصوصی ایران، نویدبخش آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از بغداد، حضور این هیأت که با ثبت رسمی در اتاق بازرگانی بغداد همراه بود، مسیر ورود گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی به بازار رو به رشد عراق را هموار می‌کند.

دولت عراق در سپتامبر سال جاری از اختصاص ۴۵۰ ملیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌ها در طرح‌های عمرانی و زیر بنایی خبر داده بود.

اتاق بازرگانی بغداد گفته است، در سال‌های اخیر خیلی از شرکت‌های چینی، ترکیه‌ای و مجموعه‌هایی از کشور‌های حوزه خلیج فارس با تعامل مستمر از طریق اتاق بازرگانی بغداد توانسته‌اند جایگاه اثرگذاری در بازار عراق به دست آورند؛ فرصتی که اکنون برای فعالان ایرانی نیز فراهم است.

حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و عراق اکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود و برنامه‌ریزی برای افزایش آن در دستور کار طرفین قرار دارد.

