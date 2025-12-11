پخش زنده
جشن بزرگ مامان پلاس با حضور تعداد زیادی از مادران دارای چندفرزند در مصلی امام علی (ع) کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، همزمان با شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها جشن بزرگ مامان پلاس با حضور تعداد زیادی از مادران چندفرزندی کرمان برگزار شد.
این جشن در مصلی امام علی (ع) کرمان و با همت انجمن شکوه زندگی، شهرداری و استانداری کرمان برگزار شد.
نخعی استاد پزشکی اجتماعی در این مراسم با تبریک روز مادر و روز زن گفت: کودکانی که در بچگی بیشتر بوسیده شده و با آنها بازی شده باشد در بزرگسالی درآمد بیشتر کسب کرده و نمرههای مدرسه و دانشگاه آنها بیشتر است.
وی افزود:کلید شادی مادام العمر افراد دست مادرشان است، اینکه بچهها در یک منطقه شادتر هستند بررسی که کردند به این رسیدند که انها ۶ تا کارانجام میدهندتا درخانه شاد باشند.
وی افزود: خانههایی که این نکات رعایت میکنند میبینید علی رغم کمبودهای مادی بسیارشاد هستند، این نکات یکی دورهم بودن است که اکنون آسیب ومانع اصلی که شوهر و زن وبچه هادورهم نیستند گوشی مانع اصلی است، دوم صبحانه خوردن باهمدیگر است، سومین مساله خواب کافی بچه ها، چهارم بچهها زیاد بازی کنند در خانه و محیطی که هستند پنجم به بچهها اجازه دهید ابراز وجود کننددرخانه و ششم بچهها را تحت استرس قرار ندهید به طور مثال سرسفره ازخوبی و زیبایی بگویید ومثلا خبرهای روز را نخوانید.
در این مراسم از مادران دارای چند فرزند و مادربزرگهای خوش نوه نیز تجلیل شد.