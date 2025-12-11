وی گفت: متقاضیان دارای موتورسیکلت‌هایی با عمر بیش از ۶ سال می‌توانند از طریق سامانه اسقاط در این طرح ثبت نام کنند و اولین دوره تحویل‌ها از هفته آینده آغاز می‌شود.

مقیمی افزود: سال گذشته ۳۵۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه اسقاط شدند و از ابتدای امسال نیز بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه اسقاط انجام شده است، همچنین تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌ها ثبت نام کرده‌اند.

وی گفت: راکبان موتورسیکلت می‌تواند در سامانه از بین گزینه‌های اسقاط (دریافت گواهی اسقاط) و یا جایگزینی موتورسیکلت، یک گزینه را انتخاب کنند و سپس به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.