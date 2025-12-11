تردد روان در جادههای خشک شمال
تردد خودروها در همه محورهای شمالی عادی و روان و سطح جادهها خشک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت عادی و روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
این مرکز با بیان اینکه هنوز هیچ محدودیت ترددی در محورهای چالوس و هراز اعلام نشده است از رانندگان خواست با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته در ارتفاعات و مناطق کوهستانی از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.
مرکز مدیریت راهها با شماره ۱۴۱ و مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.