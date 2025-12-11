پخش زنده
درگرامیداشت روز مادر فرماندارنقده با خانواده شهید محمد عادلی از شهدای اقتدار دیدار و از صبر و ایثارآنها تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر عباس جعفری فرماندار نقده در دیدار با خانواده شهید محمد عادلی، شهدا را سرمایهها و یادگاران انقلاب دانست و افزود: توجه به خانوادههای شهدا اجر معنوی والایی دارد و ما با حضور در جمع این خانوادهها انرژی مضاعفی برای خدمت صادقانه میگیریم.
در ادامه با حضور شهردار محمدیار پاره ای مشکلات خانواده شهید بررسی و مقرر شدبرای تسهیل و تسریع امور خدمات ویژهای اعمال شود.
شهید محمدعادلی جمعی یگان سپاه پاسداران پیرانشهربود که ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ در پی حملات ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی در پیرانشهر به فیض شهادت نایل آمد، از این شهید معظم یک فرزند دختر ۴ ساله به یادگار مانده است.