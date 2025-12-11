\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0628\u06cc \u062a\u0631\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0633\u0631\u06af\u0631\u0645 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n