شهرستان نهاوند بیش از ۷۰ درصد ماهی مورد نیاز استان را تأمین میکند و ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی تولید ماهی سردابی در غرب کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند گفت: در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت استراتژیک سایت پرورش ماهی قزلدانش نهاوندگفت: این سایت به عنوان بزرگترین سایت پرورش ماهی سردابی در غرب کشور بوده که میتواند نقشه صنعت شیلات ایران را تغییر دهد.
مجتبی بیرانوند با تأکید بر ضرورت بهرهوری حداکثری افزود: اگر سایت قزلدانش با تمام ظرفیتهایش فعال شود، سالانه ۲هزار تُن به تولید ماهی شهرستان افزوده خواهد شد و این رقم تولید کلی را از حدود ۴هزار تُن به مرز ۶هزار تُن ارتقاء میدهد.
او همچنین از فعال بودن یک واحد بستهبندی ماهی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این واحد با استانداردسازی محصولات و ورود به بازارهای صادراتی، تأثیر قابل توجهی در ارزآوری ملی داشته است.