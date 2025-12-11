به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در این دیدار وزیر نیرو با اشاره به مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه درباره بارورسازی ابر‌ها و با توجه به درخواست استاندار آذربایجان‌غربی، دستورات لازم برای تأمین اعتبار توسعه این طرح را صادر کرد.

وزیر نیرو افزود: وزارت نیرو آمادگی دارد در چارچوب مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، برنامه‌های تکمیلی برای بهبود وضعیت منابع آبی را دنبال کند.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با قدردانی از اقدامات وزارت نیرو در زمینه بارورسازی ابر‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: تداوم این اقدامات و تقویت برنامه‌های احیای دریاچه ضروری است.

رضا رحمانی همچنین توجه بیشتر به استفاده از فناوری‌های نوین آبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌ها‌ی احیای دریاچه ارومیه را خواستار شد.

در این دیدار موضوعات مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و پیگیری‌های لازم در این خصوص توسط وزارت نیرو تأکید شد.