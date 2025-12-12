پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه بیست و یکم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه بیست و یکم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-بلوار ۱۵ خرداد تا بلوار علویان از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شاهرود:
-بلوار هلال احمرحدفاصل میدان بسیج الی خیابان شهید مفتح از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰
-انتهای خیابان مصلی محدوده کوچه سجادیه و خیابانهای جوادیه، الهیه و منیریه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰
-خیابان مصلی حدفاصل فلکه مرکزی الی کوچه بهرام از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
-خیابان ۲۲ بهمن، محدوده چهارراه شهید رجائی (شهربانی) از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
آرادان:
-شهر آرادان و محله میرزا علی آقایی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
-خیابان مطهری و محله مبارزان، شهرک شریعتی، محله مهدی آباد، بلوار کشاورز از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰