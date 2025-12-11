پخش زنده
ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار تُن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار کالای اساسی در ۸ ماهه امسال از گمرکات استان ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قرهبیگی در نشست مدیران و مسئولان دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل گمرک خوزستان با تاکید بر اهمیت تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی اظهار داشت: ۱۱ میلیون و ۳۵۲ هزار تُن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار کالای اساسی در ۸ ماهه امسال از گمرکات استان ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۸ درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: عمده کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات خوزستان شامل ذرت، دانههای روغنی، کنجاله سویا، گندم، روغن، شکر خام، برنج، کود شیمیایی و لاستیک سنگین بوده است.
قره بیگی با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات حوزه تجارت نیازمند اصلاح هستند، افزود: این اقدام ضمن افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی، زمینه توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی را نیز فراهم میکند.
ناظر گمرکات خوزستان ادامه داد: همزمان با سیاستهای کلان کشور و توسعه رویههای جدید گمرکی، بازنگری در تدوین طرح جامع پایانههای مرزی و زیرساختهای مربوطه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به مصوبه دولت درباره الزامی بودن ثبت سفارش پیش از ترخیص کالا میگوید: برخی موارد، ثبت سفارش برخی کالاهای تولیدی ورودی به گمرک با تاخیر صادر و همین موضوع مانع صدور مجوز و ترخیص کالا میشود در صورتی که با تفویض اختیار به استانها، میتوان بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان کالا را برطرف کرد.
قرهبیگی ضمن اشاره به عملکرد تجاری گمرکات خوزستان بیان داشت: میزان صادرات غیرنفتی استان در هشت ماهه سال جاری از نظر وزنی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از نظر ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار بوده است.
وی اضافه کرد: در بخش واردات نیز طی ۶ ماهه امسال بیش از ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و از نظر ارزشی ۱۳ درصد رشد داشته است.
۱۳ گمرک در خوزستان وجود دارد که حجم تجارت از گمرکات، استان را در جایگاه دوم صادرات و واردات کشور قرار داده است.