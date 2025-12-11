نهمین نشست شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و میراث‌داران تمدنی به ریاست مریم جلالی دهکردی معاون وزیر میراث فرهنگی و بررسی ۲۳ پرونده هنری در حوزه‌های چوب، لاکی روغنی، دوخت‌های سنتی و گلیم‌بافی برگزار شد و در آن ۲۰ هنرمند موفق به کسب درجه هنری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهمین نشست شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و میراث داران تمدنی با نمایندگان فرهنگستان هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، مراکز علمی و دانشگاهی، اساتید مدعو در حوزه‌های بافت، دوخت‌های سنتی و چوب برگزار و احکام محمدتقی آشوری، حسین اسماعیلی منیر و مریم عرب علیدوستی توسط مریم جلالی دهکردی، رئیس شورا، اعطا شد.

در ادامه، پرونده‌های هنرمندان در رشته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از ۲۳ پرونده ارزیابی شده، یک نفر حائز درجه یک هنری، هشت نفر درجه دو، نه نفر درجه سه و دو نفر درجه چهار هنری شدند. همچنین دو پرونده به دلیل عدم احراز صلاحیت کامل، برای بازبینی و ارائه آثار جدید به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده شد