مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه: از ابتدای امسال تا پایان آبان، ۱۹ هزار و ۵۸۰ تن آرد از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، صفایی گفت: از میزان آرد توزیع شده حدود ۱۶ هزار و ۸۰ تن آرد خانه پز روستایی و ۳ هزار و ۵۰۰ تن آرد خبازی شهری و روستایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع آرد خام پز روستایی در استان به طور صد درصد از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی استان انجام‌ی شود افزود: توزیع آرد در نقاط مختلف استان با برنامه ریزی منظم و نظارت دقیق مدیریت تعاون روستایی استان انجام می‌شود.