به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: با فعالیت سامانه بارشی طی ۴۸ ساعت گذشته بارش‌های قابل قبولی در بیشتر نقاط استان داشتیم همچنین در برخی از نقاط استان بارش برف را نیز شاهد بودیم.

محمد حسن باقری شکیب افزود: تا اواسط هفته آینده آسمان استان عمدتا قسمتی ابری بوده در برخی ساعات افزایش ابر پیش بینی می‌شود و بارش‌های پراکنده و خفیف برف و باران در برخی از نقاط استان در هفته آینده دور از انتظار نیست.

او تاکید کرد: سامانه بعدی بارشی اواخر هفته آینده استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان افزود: از نظر دمایی تغییرات محسوس نبوده و دما‌های سه تا چهار درجه سانتیگراد زیر صفر طی روز‌های آینده پیش بینی می‌شود.

دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین هشت و یک درجه سانتیگراد زیر صفر در نوسان بوده است.