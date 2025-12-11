پخش زنده
تفاهم نامه ایجاد مرکز رشد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به امضای رئیس این دانشگاه و رئیس پارک علم و فناوری خوزستان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد ذاکر مشفق، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در حاشیه این آیین گفت: تفاهم نامه امضا شده میان این دانشگاه و پارک علم و فناوری، زمینه ساز ایجاد مرکز رشد و پردیس علم و فناوری این دانشگاه است.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه جندی شاپور دزفول در سالهای اخیر ادامه داد: تمام مجوزهای لازم برای ایجاد مرکز رشد گرفته شده و این مرکز تا پایان امسال در دانشگاه راه اندازی میشود.
ذاکر مشفق افزود: ایجاد مرکز رشد دانشگاه جندی شاپور بستر راه اندازی پردیس علم و فناوری دانشگاه جندی شاپور را در سالهای آینده فراهم میکند که راه اندازی این پردیس کل زیست بوم فناوری شمال خوزستان را پوشش میدهد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اشاره به ایجاد کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دزفول ذیل فرمانداری ویژه این شهرستان گفت: دبیرخانه دائمی این کارگروه که به پیشنهاد دانشگاه صنعتی جندی شاپور ایجاد شده است، با حکم فرماندار ویژه دزفول در این دانشگاه مستقر شد.
وی تصریح کرد: دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دزفول وظیفه شناسایی نیازهای پژوهشی جامعه و صنعت و همچنین تجمیع و افزایش ظرفیتهای پژوهشی دانشگاهها، مراکز علمی و موسسههای پژوهشی شمال خوزستان است.
ذاکر مشفق بیان داشت: تخصیص هدفمند اعتبار به طرحهای مساله و تقاضا محور از دیگر وظایف دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دزفول است.
امام جمعه دزفول اواسط مردادماه امسال با اشاره به توان و ظرفیت علمی زیاد این شهرستان برای داشتن پارک علم و فناوری، محروم شدن دزفول از این زیرساخت علمی را نادیده گرفتن استعدادهای برتر علمی و صنعتی این شهرستان دانست و خواستار صدور مجوز احداث پارک علم و فناوری دزفول شد.
در این آیین از ۴۰ پژوهشگر و فناور برتر شهرستانهای دزفول، شوش و اندیمشک تجلیل شدند.
در این آیین علاوه بر رونمایی از کتاب نتایج پژوهشهای دانشگاههای شمال خوزستان، به پاس گرامیداشت یاد مرحوم دکتر سیدمهدی فخرایی زاده استاد تمام مهندسی برق دانشگاه تهران و از فرزندان نخبه دزفول که در سال ۱۳۹۳ به دلیل بیماری سرطان جان باخت و به مناسبت بزرگداشت روز مادر، از مادر مرحوم دکتر فخرایی زاده با اهدای لوحی تجلیل شد.
همچنین در این آیین مسوولیت دبیرخانه دایمی کارگروه آموزش و پژوهش دزفول با حکم فرماندار ویژه دزفول به دانشگاه صنعتی جندی شاپور واگذار شد.
به منظور ترویج فرهنگ پژوهش در کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمین هفته آذرماه را با توجه به نامگذاری ۲۵ آذرماه به نام روز پژوهش، با کسب مجوز از شورای فرهنگ عمومی، به نام «هفته پژوهش» نام نهاد.