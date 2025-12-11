پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از کاشت نمادین حدود ۱۰۰ اصله نهال در پارک جنگلی باراجین به مناسبت روز زن و مادر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ آزیتا اسدی در حاشیه آغاز پویش ملی نهالکاری در کشور اظهار داشت: همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، این برنامه نمادین در منطقه بااجی پارک جنگلی باراجین پیشبینی شده است.
وی افزود: قطعه زمینی که نهالها در آن کاشته میشود، به مناسبت این روز، "قطعه مادر" نامگذاری خواهد شد.
اسدی با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در این پویش ملی، تصریح کرد: همه کسانی که در این حرکت مشارکت میکنند، میتوانند در آینده به این محل مراجعه کرده و از فضای ایجاد شده استفاده کنند.