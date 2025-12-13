پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه بیست و دوم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه بیست و دوم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-مسیر شمالی جاده مغان حدفاصل میدان هفتم تیر الی ورودی روستای مغان از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
-کمربندی پایین، حدفاصل چهارراه کمیل الی چهارراه حافظ جنوبی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
-خیابان تهران حدفاصل راهنمایی رانندگی قدیم الی ابتدای بلوار گلزار شهدا و خیابان کشتارگاه از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰