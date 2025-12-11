پخش زنده
در نشست هماهنگی فرماندهان یگانهای حفاظت آذربایجان غربی راهکارهای همافزایی یگانها در صیانت از عرصههای طبیعی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی فرماندهان یگانهای حفاظت آذربایجان غربی با حضور فرماندهان یگانهای سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و حفاظت محیط زیست در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
این جلسه به منظور ارتقا هماهنگی و همافزایی یگانها در صیانت از عرصههای طبیعی برگزار و بر اهمیت پایش و حفاظت از عرصههای طبیعی و تنوع زیستی استان تأکیدشد.