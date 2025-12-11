مهلت استاندار مازندران برای مهار گردوغبار یک کارخانه
استاندار مازندران بعد از گلایه اهالی یکی از روستاهای نکا در خصوص آلایندگی یک کارخانه، برای اصلاح شرایط به مسئولان تا هفته اول دی ماه مهلت داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، در پی بازدید میدانی استاندار مازندران از شهرک صنعتی نکا و مشاهده مشکلات ناشی از گرد و غبار کارخانه رهاسان برای اهالی روستای کمیشان، نشست فوری و ویژه با حضور نمایندگان اهالی روستای کمیشان، دهیار روستا، مدیران کارخانه و مدیرکل محیط زیست استان در دفتر استاندار برگزار شد.
اهالی روستای کمیشان در بازدید استاندار نسبت به انتشار گرد و خاک و آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه رهاسان ابراز ناراحتی کرده و خواستار حل این مشکل از سوی استاندار شدند.
این آلودگیها عمدتاً در زمان استارت اولیه، ریاستارت و پر شدن فیلترهای خروجی هوا تشدید میشود و موجب نارضایتی مردم شده است.
استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان است، گفت: حمایت از تولید وظیفه ماست، اما رضایت مردم و حفظ محیط زیست اولویت قطعی است. این مشکل باید بهصورت فوری، اصولی و زیرساختی حل شود.
یونسی رستمی با اشاره به اینکه زمان آغاز بکار کارخانه بیشترین میزان گرد و غبار را ایجاد میکند، دستور داد تمامی تدابیر لازم برای مدیریت خروجی هوا و جلوگیری از انتشار گرد و خاک در این مرحله اتخاذ شود.
در این جلسه مدیران محیط زیست اعلام کردند که کارخانه رهاسان برای جلوگیری از انتشار گردوغبار نیازمند خروجی هوای استاندارد و فیلترهای تخلیهشده است و در صورت پر شدن فیلترها یا عدم رعایت اصول در زمان استارت اولیه، گرد و خاک بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
استاندار تأکید کرد: فیلترها باید بهموقع تخلیه شوند و مدیریت خروجی هوا در زمان استارت کارخانه کاملاً رعایت گردد.
استاندار مازندران پس از دریافت گزارشها و توضیحات کارشناسی، بر پایش مستمر، شبانهروزی و بدون وقفه فعالیت کارخانه توسط ادارهکل محیط زیست استان تا زمان رفع کامل آلودگی، بازدید روزانه حداقل دو نوبت از واحد تولیدی توسط تیمهای نظارتی محیط زیست، الزام کارخانه به راهبری دقیق و اصولی سیستم فیلتراسیون و رعایت استانداردهای خروجی هوا، تخلیه منظم و بهموقع فیلترها و جلوگیری از پر شدن فیلترها، مدیریت کامل خروجی هوا در زمان استارت اولیه و ریاستارت کارخانه بهعنوان حساسترین مرحله تولید گرد و خاک، استفاده از تیم علمی و متخصص برای ارائه طرحهای فنی جهت کاهش و به حداقل رساندن آلودگی، اجرای اقدامات اصلاحی بهصورت اصولی و زیرساختی، تعیین ضربالاجل تا هفته اول دیماه برای جمع بندی و برای بازگشت شرایط به وضعیت استاندارد تاکید کرد
استاندار گفت: پس از اجرای این دستورات، بار دیگر از کارخانه بازدید خواهد کرد تا از تحقق کامل تعهدات و رفع آلودگی اطمینان حاصل شود.