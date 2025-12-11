جانشین پایگاه دریابانی کیش از شناسایی و توقیف یک فروند لنج صیادی غیرمجاز و کشف ۵۰۰ کیلوگرم انواع ماهی و آبزیان در محدوده آب‌های کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد جاویدمنش، گفت: ماموران دریابانی فرماندهی انتظامی ویژه کیش با گشت زنی‌های هدفمند در آب‌های حوزه استحفاظی شناور صیادی متخلف را شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: پس از بازرسی‌ ماموران دریابانی، ۵۰۰ کیلوگرم انواع ماهی و آبزیان صید شده با روش ترال کشف و به همراه دو بسته تور ترال توقیف شد.

سرهنگ جاویدمنش، گفت: ۷ خدمه لنج توقیفی نیز دستگیر و برای امور قضایی به اسکله هدایت شدند.