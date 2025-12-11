در آیینی با حضور رئیس پارک علم و فناوری خوزستان و جمعی از مسئولان استان در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از ۴۰ پژوهشگر و فناور برتر شهرستان‌های دزفول، شوش و اندیمشک تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان روز چهارشنبه در این آیین که در سالن مرحوم آیت الله قاضی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد، با اشار به سرعت بالای رشد علم و فناوری در دنیا افزود: تبدیل علم به محصول، وظیفه اصلی امروز دانشگاه‌ها برای حل مسایل ایران و خوزستان است.

کیامرث حاجی زاده، با بیان اینکه مسایل مبتلا به خوزستان با علم و فناوری قابل حل است، ادامه داد: پژوهش‌های تئوری و به دور از دغدغه مندی برای حل مساله کنونی استان، نمی‌تواند گره گشایی خوزستان باشند.

وی استفاده از ظرفیت‌های علمی موجود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی شمال خوزستان برای حل مسایل کشاورزی استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: خوزستان در کشاورزی، محیط زیست، آب و ناترازی‌های انرژی با چالش‌های جدی مواجه است که وظیفه دانشگاه کمک به حل این مسایل است.

طرح آمایش سرزمین خوزستان در عمل نادیده گرفته شده است

معاون استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه‌های استان با مراکز صنعتی و کشاورزی گفت: شمال خوزستان قطب کشاورزی استان است و انتظار از مراکز علمی این منطقه نقش آفرینی جدی برای حل مسایل کشاورزی است.

وی با بیان اینکه طرح آمایش سرزمین در خوزستان به درستی عمل نشده است، افزود: جانمایی صنایع در استان متناسب با مطالعات آمایش سرزمینی نبوده و این سند در عمل نادیده گرفته شده است.

حاجی زاده اظهارکرد: هدررفت بسیار زیاد در بخش آب و انرژی خوزستان با وجود ناترازی‌های موجود در این بخش، قابل قبول نیست.

فاصله زیادی تا تحقق عملی رایانه کوانتومی در جهان وجود دارد

عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (آی پی‌ام) نیز در این آیین با تشریح تاریخچه فیزیک کوانتوم گفت: مکانیک کوانتیوم با داشتن ویژگی‌های عجیب، با درک کلاسیک و روزمره از محیط اطراف بسیار متفاوت است.

سلمان ابوالفتح بیگی دزفولی با اشاره به تلاش‌ها برای ساخت رایانه بر اساس فیزیک کوانتوم در جهان، افزود: ساخت رایانه‌های کوانتومی نیاز به فناوری‌های نوین از جمله بهره گیری از ابررسانایی، فوتونیک کوانتومی، فاز‌های توپولوژیک ماده و یا یون‌های به دام انداخته شده دارد.

وی اظهارکرد: رایانه کوانتومی از قوانین فیزیک کوانتومی و الگوریتم‌های خاص بهره می‌گیرد به همین دلیل تحقق ساخت رایانه‌های کوانتومی با چالش‌های جدی مواجه است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ رایانه کوانتومی در دنیا وجود ندارد، گفت: شرکت‌های بزرگ فناوری در دنیا، سرمایه گذاری‌های سنگینی برای ساخت رایانه‌های کوانتومی انجام داده‌اند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: شرکت‌های مختلف ادعا‌هایی مبنی بر ساخت رایانه کوانتومی دارند ولی این رایانه نسخه بسیار اولیه بوده و واقعیت این است که با تحقق عملی رایانه کوانتومی فاصله زیادی وجود دارد.

به منظور ترویج فرهنگ پژوهش در کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمین هفته آذرماه را با توجه به نامگذاری ۲۵ آذر ماه به نام روز پژوهش، با کسب مجوز از شورای فرهنگ عمومی، به نام «هفته پژوهش» نام نهاد.

در این آیین علاوه بر رونمایی از کتاب نتایج پژوهش‌های دانشگاه‌های شمال خوزستان، به پاس گرامیداشت یاد مرحوم دکتر سیدمهدی فخرایی زاده استاد تمام مهندسی برق دانشگاه تهران و از فرزندان نخبه دزفول که در سال ۱۳۹۳ به دلیل بیماری سرطان جان باخت و بزرگداشت روز مادر، از مادر مرحوم دکتر فخرایی زاده با اهدای لوحی تجلیل شد.

همچنین در این آیین مسوولیت دبیرخانه دایمی کارگروه آموزش و پژوهش دزفول با حکم فرماندار ویژه دزفول به دانشگاه صنعتی جندی شاپور واگذار شد.