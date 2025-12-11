به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «حکمت در سپهر ادب»، امروز ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش و فردا ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می‌شود. این فیلم به زندگی و سلوک فرهنگی و ادبیِ بانو حکیمه دبیران، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی می‌پردازد.

«مهر فرهنگ»، امشب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۳ بازپخش می‌شود. زندگی و سال‌ها فعالیت هنری شادروان فرهنگ مهرپرور بازیگر رادیو و تلویزیون موضوع این فیلم است.

قسمت جدید پویانمایی «ماجرا‌های نوید»، امروز ساعت ۱۵:۲۲ از شبکه نهال آغاز می‌شود. جایگاه والای پدر و مادر در نهاد خانواده موضوع این قسمت است.

«مدیرکل»، به زودی از شبکه تماشا پخش می‌شود. این مجموعه داستان پزشکی است که ناگزیر سمت مدیر کلی یک شرکت دولتی را می‌پذیرد.