مدیر کل میراث ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، بر لزوم تدوین سناریوی اجرایی برای مرمت بنا و افزایش اقامتگاه‌های بوم‌گردی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی در دیدار با پرسنل پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، با اشاره به اهمیت تاریخی و جهانی این بنا، افزود: باید هرچه سریع‌تر فرآیند مرمت گنبد سلطانیه به سرانجام برسد و برای تمامی طرح های در دست اقدام، یک سناریوی اجرایی مدون تهیه و به مرحله اجرا درآید.

عزیزی همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری را محور دیگری از برنامه‌های آینده خواند و گفت: افزایش تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرستان سلطانیه یک الزام است و از تمامی همکاران انتظار می‌رود تا با تلاش مضاعف، در مسیر جذب گردشگران و افزایش اقامت گردشگران داخلی و خارجی گام‌های مؤثری بردارند.

مدیرکل پایگاه‌های جهانی میراث فرهنگی گفت: آموزش، معرفی و آگاه کردن نسل‌های مختلف نسبت به ارزش‌های میراث فرهنگی بهترین راه برای حفظ بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی است.

دستاورد‌ها حاصل کار گروهی هیئت راهبردی بود

،مدیر اسبق پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت خود، گفت: کار‌های زیادی در دوره گذشته انجام شد که این دستاورد‌ها ثمره همکاری تمام اعضا و تلاش‌های گروهی بود.

ابوالفضل عالی با تأکید بر ساختار مدیریتی پایگاه، افزود: تمام امورات زیر نظر هیئت راهبردی انجام شده است؛ به طوری که تاکنون ۱۴ جلسه رسمی این هیئت طی سال برگزار شده و این جلسات هر دو ماه یکبار در محل گنبد سلطانیه تشکیل می‌گردید تا مسیر توسعه این پایگاه جهانی به صورت مستمر پیگیری شود.

ادامه مسیر پیشینیان و تحول در محوطه و بنا

مدیر جدیدپایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با ادای احترام به مدیران پیشین، مسیر پیش رو را ادامه‌دهنده مسیر ساخته‌شده توسط گذشتگان دانست و گفت: هر آنچه امروز انجام می‌دهیم، بر روی نردبان‌هایی بنا شده است که پیشینیان، کارکنان و مدیران پیشین برای ما ساخته‌اند؛ وظیفه ما افزودن پله‌ای دیگر به این نردبان است.

مهدی غلامی، با تأکید بر لزوم استمرار سیاست‌ها،افزود: باید خط‌مشی‌های مثبت گذشته را ادامه دهیم. گنبد سلطانیه به عنوان یک پروژه پایلوت در سطح ملی در نظر گرفته شده است و ما به دنبال ایجاد تحولات ملموس در محوطه و داخل بنای تاریخی هستیم و امیدواریم این تحولات در عمل و اجرا نزدیک‌تر به انتظارات باشد.

وی همچنین به استمرار طرح های زیرساختی اشاره کرد و افزود: طرح هایی نظیر خیابان شهید بهشتی و محوطه‌سازی پایگاه میراث جهانی که در سال‌های گذشته تا حدی انجام شده‌اند، نیازمند استمرار و تکمیل هستند تا زیرساخت‌های رفاهی گردشگران به شکل کامل فراهم آید.