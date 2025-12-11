پخش زنده
استاندار دیشب در سفر به فلاورجان با حضور در شهر قهدریجان به منزل خانواده شهیدان محمد زاده رفت و با مادر این دو شهید گرانقدر دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد در این دیدار با اشاره به نقش مادران در شکلدهی به هویت نسل آینده گفت: حضور در کنار خانواده شهیدان محمدی فرصتی است برای یادآوری اینکه مادران، ستونهای استوار جامعه و چراغ هدایت خانوادهها هستندو عظمت و ارزش مادران بهویژه مادران شهدا در کلام نمیگنجد و باید بیش از گذشته قدردانی شوند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه تکریم خانوادههای شهدا از اولویتهای مدیریت استان است، افزود: مادران شهدا سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ما هستند و پاسداشت مقام آنان در دستور کار مجموعه استانداری قرار دارد.
مادر شهیدان محمد زاده که دو فرزند خود را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب و میهن کرده است، در این دیدار به بیان خاطراتی از فرزندان شهید خود پرداخت و حضور مسئولان در میان خانوادههای شهدا را دلگرمکننده دانست.
شهید غلامرضا محمدزاده سال ۶۰ در عملیات فتح المبین و قربانعلی محمدزاده عملیات خیبر سال ۶۲ به شهادت رسیدند.