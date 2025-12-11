پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد: جبران خطاهای محیط زیستی دو دهه گذشته نیازمند زمان طولانی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن اکبری از افزایش محسوس روزهای ناسالم در ۹ ماهه امسال خبر داد و تأکید کرد که ۵۸ درصد آلودگی محور مهریز-عقدا ناشی از منابع ثابت صنعتی و معادن است.
وی همچنین از افزایش سختگیریها در برخورد با صنایع آلاینده خبر داد و گفت: جبران خطاهای محیط زیستی دو دهه گذشته نیازمند زمان طولانی خواهد بود.
اکبری با اشاره به شرایط اقلیمی و صنعتی یزد اظهار داشت: همافزایی آلودگی صنعتی، ترافیک و تغییرات اقلیمی (کاهش بارندگی) موجب شده تا در ۹ ماهه امسال شاهد افزایش روزهای ناسالم باشیم.
وی درباره منابع آلودگی در محور مهریز ـ عقدا تصریح کرد: منابع ثابت (صنایع و معادن) ۵۸ درصد، ترافیک شهری و جادهای ۳۳ درصد و کانونهای گرد و غبار حدود ۹ درصد از آلودگی را تشکیل میدهند.
مدیرکل محیط زیست یزد به اقدامات سختگیرانه نظارتی در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: انجام هزار و ۹۱۱ مورد سنجش آلایندگی، ثبت هزار و ۴۱۵ مورد سرکشی و بازدید سرزده و صدور ۲ هزار و ۱۱ اخطار به واحدهای صنعتی از جمله این اقدامات است.
اکبری افزود: افزایش تعداد صنایع آلاینده در لیست از ۲۳۰ واحد در تابستان سال گذشته به ۳۵۷ واحد در دوره مشابه امسال، که نشاندهنده افزایش سختگیریهاست.
وی از ۱۱ مصوبه محیط زیستی در شورای برنامهریزی استان در سال جاری خبر داد و گفت: این مصوبات در سطح کشور بی سابقه بوده که مهمترین این مصوبات شامل تأمین اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی و عقد تفاهمنامه با نظام مهندسی برای به کارگیری ۱۲ کارشناس جهت پایش شبانهروزی است که کار خود را به تازگی آغاز کردهاند.
اکبری ضمن تأکید بر سختگیرانهتر شدن نظارتها در تمام بخشها خاطرنشان کرد: کاهش آلودگی نیازمند عزم ملی است و از مردم میخواهیم در این مسیر مشارکت کنند تا با تلاش همگانی، نتایج مطلوبی حاصل شود.