رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: دیابت و پرفشاری خون از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت هستند و شیوع این بیماری در افراد بالای ۳۰ سال این شهرستان به ترتیب ۹/۹ و ۶/۷ درصد است.

دیابت و پرفشاری خون، مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر در همایش علمی تازه‌های دیابت و فشارخون بالا که با حضور مراقبین ناظر، مراقبین سلامت و بهورزان در سالن غدیر دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد، بر اهمیت روزافزون این دو بیماری در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه دیابت و پرفشاری خون از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت هستند، از همه تیم‌های سلامت خواست تا تلاش‌های خود را در زمینه آموزش، غربالگری، بیماریابی، درمان و مراقبت از جمعیت زیر پوشش افزایش دهند.

در ادامه غلامرضا میرزایی مسئول واحد کنترل و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر اعلام کرد: میزان شیوع بیماری فشار خون بالا و دیابت در افراد بالای ۳۰ سال در شهرستان دزفول به ترتیب ۹/۹ و ۶/۷ درصد است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۷ هزار بیمار مبتلا به فشارخون بالا و نزدیک به ۱۹ هزار بیمار دیابتی در دزفول شناسایی شده است.

در بخش تخصصی برنامه، دکتر علی عبدی متخصص داخلی با اشاره به اینکه نژاد آسیایی با احتمال بیشتر نسبت به سایر نژاد‌ها مستعد ابتلا به دیابت است، گفت: شناسایی افراد مبتلا در مراحل پنهان بیماری بسیار حیاتی است.

علی عبدی افزود: مشاهده دیابت نوع ۲ در برخی کودکان زنگ خطری جدی برای جامعه است. وی تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و انجام مراقبت‌های دوره‌ای را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری برشمرد.

همچنین عبدالکریم فیروززاده با بیان اینکه پرفشاری خون «قاتل خاموش» است، خاطرنشان کرد: حدود نیمی از مبتلایان از بیماری خود اطلاع ندارند و ضروری است همه افراد سالی یک‌بار فشارخون خود را اندازه‌گیری کنند.

در پایان، رئیس مرکز بهداشت دزفول از همه افراد بالای ۳۰ سال دعوت کرد برای بررسی وضعیت فشارخون و قندخون به نزدیک‌ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت مراجعه کنند. او تأکید کرد: بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون باید به صورت منظم و ماهیانه تحت مراقبت مراکز بهداشتی قرار گیرند.