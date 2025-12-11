نماز جمعه ۲۱ آذر ماه در ارومیه به امامت نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۲۱ آذر ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه حجت الاسلام و المسلمین محمدی مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی خواهد بود.

این مراسم همراه با محفل آدینه (یک ساعت مانده به اذان) برگزار می شود و خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود