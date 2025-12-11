پخش زنده
امروز: -
جایگاه دو نماینده دختر ایران در بخش کامپوند با برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیروکمان، مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پاراتیروکمان در بازیهای پاراآسیایی جوانان از امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) در دبی کلاب آغاز شد.
نیکا ملک پور و یسنا مصباح دو پاراکماندار ایران در بخش کامپوند این مسابقات هستند که در مرحله گروهی با حریفان شان رقابت کردند.
در این مرحله یسنا مصباح با ۵۵۴ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و نیکا ملک پور هم با ۵۱۱ امتیاز جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد.
این دو پاراکماندار کامپوند دیدارهای خود را در مرحله حذفی پیگیری میکنند.
تیم پاراتیروکمان ایران با هدایت زهرا نعمتی در بازیهای پاراآسیایی شرکت کرده است، محمد صالح پالیزبان سرپرست این تیم است.