به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر منابع آب شهرستان پلدشت گفت: با هدف جلوگیری از هدر رفت و مصرف بی رویه آب و کاهش سطح سفره‌های زیر زمینی و به تبع آن فرونشست زمین. با همکاری و همراهی خود مردم و در راستای اجرای دستور مقام محترم قضایی در مجموع ۳۱ حلقه چاه غیر مجازدر آذر ماه سال جاری در این شهرستان مسدود شدند .

سجاد یعقوبی خاطر نشان کرد: با انسداد این تعداد چاه‌های غیر مجاز به میزان ۵۱ هزار متر مکعب در سال در آبخوان صرفه جویی خواهد شد.

وی از مردم خواست با توجه به خشکسالی و تنش آبی موجوددر جهت صرفه جویی بهینه آب و رعایت الگوی کشت نهایت همکاری را با خادمین خود در مجموعه جهاد کشاورزی و مدیریت منابع آب را داشته باشند.